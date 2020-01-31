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9:14   31 Января 2020
Россия

Правительство Чувашии ушло в отставку после ухода главы республики

Правительство Чувашии ушло в отставку после ухода главы республики

Правительство Чувашии ушло в отставку после ухода главы республики. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев, которого 29 января президент РФ Владимир Путин назначил на этот пост.

По словам Николаева, он подписал указ об отставке правительства, но в ближайшее время будет проводить консультации со специалистами. 

«Очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», — сказал врио главы Чувашии.

Правительство Чувашии ушло в отставку после ухода главы республики

Прошлый руководитель республики Михаил Игнатьев отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия. Также на этой неделе его исключили из партии «Единая Россия» за ряд скандальных высказываний и неэтичных поступков.

В частности, экс-глава Чувашии заявил, что приезжающих в республику журналистов и блогеров надо «мочить». Также он решил подшутить над сотрудником МЧС, которому на официальном мероприятии вручал ключи от новой пожарной техники. Игнатьев высоко поднял ключи над своей головой, из-за чего спасателю пришлось прыгать за ними. Сам чиновник заявил, что это была просто шутка. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #чувашия

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