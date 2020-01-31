Московский «Апабанк» лишился лицензии ЦБ РФ

Московский «Апабанк» лишился лицензии Центробанка РФ, об этом сообщается на сайте регулятора.

Лицензия на банковские операции отозвана 31 января. Решение об отзыве главного документа приняли из-за занижения банком величины необходимых для формирования резервов, а также завышение стоимости имущества для улучшения своих финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения, уточняет ЦБ РФ.

Финансовая отчетность банка показала, что реальное снижение капитала составило более 40 процентов, что серьезно угрожает интересам кредиторов.

Отмечается, что банк не являлся участником системы страхования вкладов, а на начало 2020 года находился на 369-м месте в российской банковской системе.