Синоптики пообещали москвичам снег, гололедицу и понижение атмосферного давления в пятницу, 31 января. Таковы прогнозы ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По словам Синенкова, в течение дня в столице будет около нуля градусов, а в Московской области - от +2 до -2. Кроме того, ожидается небольшой снег, из-за которого на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

«Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 11 миллиметров ниже нормы», — цитирует синоптика РИА Новости.

Кроме того, Синенков отметил, что минувшей ночью в российской столице выпало порядка четырех миллиметров осадков, а температура воздуха опустилась до -0,7 градусов.

Накануне синоптики сообщили, что в начале февраля в Москве похолодает.