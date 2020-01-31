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8:45   31 Января 2020
Россия

Синоптики пообещали москвичам снег, гололедицу и понижение атмосферного давления

Синоптики пообещали москвичам снег, гололедицу и понижение атмосферного давления

Синоптики пообещали москвичам снег, гололедицу и понижение атмосферного давления в пятницу, 31 января. Таковы прогнозы ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По словам Синенкова, в течение дня в столице будет около нуля градусов, а в Московской области - от +2 до -2. Кроме того, ожидается небольшой снег, из-за которого на дорогах и тротуарах образуется гололедица. 

«Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 11 миллиметров ниже нормы», — цитирует синоптика РИА Новости.

Кроме того, Синенков отметил, что минувшей ночью в российской столице выпало порядка четырех миллиметров осадков, а температура воздуха опустилась до -0,7 градусов. 

Накануне синоптики сообщили, что в начале февраля в Москве похолодает

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Автор: Ольга Воскресенская
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