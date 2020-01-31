Директоров спортивных школ предложили наказывать за склонение к употреблению допинга. Автором инициативы является член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев, представляющий фракцию ЛДПР.

По словам Свищева, нужно наказывать не только тренеров, врачей и спортивных специалистов, но и начальника команды, директора спортшколы, хореографа.

«Конкретные случаи, произошедшие с российскими спортсменами на международных соревнованиях, указывают на возможное использование в отношении российских спортсменов субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте именно иными лицами, которые без ведома спортсмена вынудили его принять субстанции», — передает слова Дмитрия Свищева «Парламентская газета».

Депутат уверен, что поправки нужно вносить в уголовный кодекс, где прописаны штрафы и сроки за склонение спортсмена к употреблению допинга.

Сейчас подготовленный парламентарием законопроект направлен для получения официальных отзывов в правительство и Верховный суд РФ. Как только Свищев получит отзывы, то сразу внесет документ на рассмотрение в Госдуму.