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8:31   31 Января 2020
Россия

Директоров спортивных школ предложили наказывать за склонение к употреблению допинга

Директоров спортивных школ предложили наказывать за склонение к употреблению допинга

Директоров спортивных школ предложили наказывать за склонение к употреблению допинга. Автором инициативы является член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев, представляющий фракцию ЛДПР.

По словам Свищева, нужно наказывать не только тренеров, врачей и спортивных специалистов, но и начальника команды, директора спортшколы, хореографа.

«Конкретные случаи, произошедшие с российскими спортсменами на международных соревнованиях, указывают на возможное использование в отношении российских спортсменов субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте именно иными лицами, которые без ведома спортсмена вынудили его принять субстанции», — передает слова Дмитрия Свищева «Парламентская газета»

Депутат уверен, что поправки нужно вносить в уголовный кодекс, где прописаны штрафы и сроки за склонение спортсмена к употреблению допинга.

Сейчас подготовленный парламентарием законопроект направлен для получения официальных отзывов в правительство и Верховный суд РФ. Как только Свищев получит отзывы, то сразу внесет документ на рассмотрение в Госдуму.

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Автор: Ольга Воскресенская
#допинг #россия #госдума #политика

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