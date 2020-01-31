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8:11   31 Января 2020
Россия

Один человек погиб во Владивостоке при взрыве в жилом доме

Один человек погиб во Владивостоке при взрыве в жилом доме

Один человек погиб во Владивостоке при взрыве в жилом доме, сообщает СК РФ по региону.

Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице 1-ой Поселковой. По предварительным данным, 27-летний мужчина пытался самостоятельно сделать электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он показывал его своим товарищам. В результате сам мужчина погиб, два человека пострадали, сообщается на сайте СКР. 

По словам следователей, ведется доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

«Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и причин получения травм», — сообщается на сайте ведомства. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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