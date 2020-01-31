Один человек погиб во Владивостоке при взрыве в жилом доме
Один человек погиб во Владивостоке при взрыве в жилом доме, сообщает СК РФ по региону.
Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице 1-ой Поселковой. По предварительным данным, 27-летний мужчина пытался самостоятельно сделать электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он показывал его своим товарищам. В результате сам мужчина погиб, два человека пострадали, сообщается на сайте СКР.
По словам следователей, ведется доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства трагедии.
«Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и причин получения травм», — сообщается на сайте ведомства.