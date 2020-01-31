Один человек погиб во Владивостоке при взрыве в жилом доме, сообщает СК РФ по региону.

Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице 1-ой Поселковой. По предварительным данным, 27-летний мужчина пытался самостоятельно сделать электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он показывал его своим товарищам. В результате сам мужчина погиб, два человека пострадали, сообщается на сайте СКР.

По словам следователей, ведется доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства трагедии.