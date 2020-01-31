ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес РФ по Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг резолюции по мониторингу выполнения рядом членов организации своих обязательств. В документе содержится ряд претензий к России.

В документе рассматривается положение дел в таких странах, как Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Молдавия, Грузия, Албания, Болгария, Черногория, Турция и Северная Македония.

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер ГД РФ Петр Толстой заявлял, что Россия выступает против документа, поскольку Москву не устраивает хамский подход.

В резолюции высказываются претензии к РФ по ситуации с соблюдением прав человека, невыполнением решений ЕСПЧ, по крымскому вопросу, а также требованием привлечь к ответственности причастных к катастрофе малайзийского «Боинга» на востоке Украины.

В резолюции также содержится призыв к Москве «полностью выполнять минские соглашения». Антироссийские поправки в документ внесли украинская и грузинская делегация, часть из которых были приняты.

В ходе дебатов украинская делегация требовала внести в документ поправку о том, что Россия является стороной минских соглашений. Однако, в итоговом документе только лишь подчеркивается причастность РФ к ополченцам в Донбассе.

Резолюцию поддержали 49 депутатов, против выступили 17, еще трое воздержались. При этом в ассамблею входит 321 парламентарий.,

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и минских соглашений.