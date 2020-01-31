Роспотребнадзор призвал россиян к мерам предосторожности из-за коронавируса

Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать меры гигиены для снижения риска заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что возбудители данного типа заболеваний крайне заразны и передаются в первую очередь воздушно-капельным путем. Основные меры профилактики нацелены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений зараженного человека.

Ведомство порекомендовало мыть руки после посещения любых общественных мест, перед приготовлением пищи и едой, а также тщательно мылить и вытирать руки. После возвращения с улицы рекомендуется вымыть лицо и руки с мылом, а также промыть нос изотоническим раствором соли.

Также рекомендуется надевать одноразовую медицинскую маску на улице, меняя ее на новую каждые два-три часа.

Кроме того, рекомендуется избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ, в том числе не касаться голыми руками дверных ручек и перил.

В случае, если человек заражается коронавирусом, следует минимизировать его контакты со здоровыми людьми. При вынужденном контакте нужно использовать маску. Рекомендуется пользоваться своей посудой, не давать соседям предметы личной гигиены, а также проводить регулярную влажную уборку.