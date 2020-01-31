Путин призвал регионы использовать цифровые платформы «обратной связи» с гражданами

Президент РФ Владимир Путин призвал распространить на всю страну положительный опыт работы цифровых платформ «обратной связи» властей с гражданами.

Выступая на Совете по развитию местного самоуправления, российский лидер отметил, что такие цифровые платформы нужно создать во всех субъектах РФ, в крупных городах и в центрах местного самоуправления.

Путин отметил, что если где-то не хватает для начинаний бюджетных средств, то нужно поддерживать их с других уровней бюджета. Он отметил, что муниципальным властям нужно не засиживаться в кабинетах, а обсуждать все насущные вопросы с населением.

Президент РФ подчеркнул, что механизм прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен во многих регионах страны. Он подчеркнул, что это работает не только в Московской области, но и в Татарстане и ряде других регионов.

«Современные технологии, в цифре выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы», — отметил Путин.

Перед заседанием Путин ознакомился с работой центра управления, работающим в правительстве Московской области. Центр работает с конца декабря 2018 года, в нем реализована модель «Все знаем - быстро решаем - не допускаем». На первом ее этапе создается карта проблем, на втором о них сообщается исполнителем, на третьем - предотвращаются аналогичные проблемы в будущем.

В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья, которая разбивается на блоки: соцзащита, транспорт и дороги, ЖКХ и мусор, медицина, госуслуги, образование, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты. В среднем за неделю поступает по 10-12 тысяч обращений, чаще всего они связаны с дорогами, мусором и состоянием дворов.