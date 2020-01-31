На террористов ПНС давят крупные мировые СМИ из-за письма ФЗНЦ

В мае минувшего года боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили двух россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Глава ФЗНЦ, член ОП РФ Александр Малькевич рассказал ФАН подробности инцидента, а также о состоянии россиян.

Сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в частной тюрьме «Митига». Они были незаконно задержаны членами группировки RADA. На данный момент никаких сведений об официальном обвинении нету, адвокат виделся с ними только раз.

Малькевич рассказал, что ученые-социологи с мая прошлого года находятся в тюрьме, подконтрольной боевикам полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, который признан ООН террористом за ранее совершенные им преступления. Глава ФЗНЦ отметил, что терронристу удалось приватизировать тюрьму, и теперь захватывает людей и различных иностранных граждан, требуя выкупа.

«Есть свидетельства, что там постоянно проводятся пытки людей ради забавы. Как нам известно, 13 января была проведена инсценировка казни наших товарищей», — рассказал он.

Собеседник ФАН отметил, что необходимо последовательно «долбить» европейских и мировых бюрократов на каждой международной площадке, чтобы обратить их внимание на систематическое нарушение прав человека в Ливии.

По его словам, каких-либо официальных заявлений от ПНС Ливии о причинах задержания социологов до сих пор не было

«Один раз только появлялся какой-то представитель генпрокуратуры, который говорил какую-то ахинею про вмешательство в выборы. А когда его «ткнули носом» в его ложь, то он исчез с радара. Мы знаем, что никакого дела нет. Адвоката не допускают ни до ребят, ни до материалов этого несуществующего дела», — сообщил Малькевич.

Глава ФЗНЦ отметил, что россияне содержаться в нечеловеческих условиях. Согласно источникам фонда, удерживаемым людям приходится спать на полу в камере по очереди, у них нет даже простых бытовых условий. Малькевич отметил, что в последний раз адвокат не мог передать им ни продукты питания, ни необходимые лекарства.

При этом Фонд уже подавал официальное обращение к главарю террористического ПНС Ливии Файезу Сарраджу по поводу удержания социологов, но на текущий момент ответа от него так и не было получено.

Он отметил, что они обязаны что-то ответить, поскольку Фонд указывает на обязательства ПНС, с которым Саррадж согласился на берлинской конференции. Так, в 45 пункте соглашения говорится, что все незаконно удерживаемые люди должны быть выпущены на свободу.

Малькевич выразил надежду, что официальные структуры стран-участников Берлинской конференции поддержат Фонд в стремлениях освободить российских социологов.