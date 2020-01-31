Мировое сообщество выступает против вмешательства Турции в дела Ливии

Вмешательство Турции в дела Ливии вызывает все большее возмущение как среди простых граждан, так и среди мировой общественности. Об этом пишет ФАН.

В текущем году простые граждане все чаще стали выходить на митинги против захватнических действий Турции. При этом так называемое Правительство национального согласия никак не пытается примирить враждующие стороны.

В частности, из-за роста анитурецких настроений у жителей Триполи в ливийской столице для предотвращения митингов были развернуты полицейские силы. Однако, уставшие от гнета ПНС люди все равно выходили на акции протеста.

Многие ливийские политики и племена осудили решение главаря ПНС Файеза Сарраджа привести в страну турецкую агрессию. 3 января митинги проходили в городах Бенгази, Тобрук, Шихат, аль-Мардж, Тархуна и аль-Асабиа. Люди выходили на митинги с плакатами, называя соглашение между ПНС и Эрдоганом предательским. Также они назвали урецкую агрессию возвращением османского имперского колониализма.

ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Бахрейн заявили, что осуждают вмешательство Турции в дела Ливии, а также нарушение суверенитета и независимости любой арабской страны. Они потребовали, чтобы международное сообщество собрало все силы для поддержания безопасности и стабильности в регионе.

В свою очередь Лига арабских государств сообщила, что решение парламента Турции о вводе войск в Ливию игнорирует постановление органиации от 31 декабря. В нем говорится о недопустимости иностранного вмешательства, которое облегчит перемещение террористов в Ливии, поспособствует сохранению нестабильности в стране и будет представляеть угрозу для соседних стран.

Несмотря на все попытки международного сообщества остановить агрессию Турции, мира в Ливии удалось лишь после встречи фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара и главы ПНС Файеза Сарраджа в Москве 13 января. После этого перемирие в Ливии продолжается, однако силы боевики ПНС заявили о готовности атаковатьивийскую национальную армию. В ЛНА заявили, что готовы сохранять режим прекращения огня.