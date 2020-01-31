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 Боевики ПНС Ливии теряют турецкое вооружение в боях с ЛНА

Боевики ПНС Ливии теряют турецкое вооружение в боях с ЛНА
4:30   31 Января 2020
Весь мир

Боевики ПНС Ливии теряют турецкое вооружение в боях с ЛНА

Боевики ПНС Ливии теряют турецкое вооружение в боях с ЛНА

Факты поддержки боевиков так называемого правительства национального согласия Ливии часто фиксируются на камеру. Об этом пишет ФАН.

В соцсетях регулярно появляются сообщения о том, что боевики ПНС бросают вооружение, присланное им Турцией. Так, еще 1 января появились сообщения о том, что силы Ливийской национальной армии уничтожили турецкий бронетранспортер Kirpi II

Солдаты ЛНА в январе сделали не мало фото с турецкой техникой, часть из которой оказалась на ходу. Один из образцов такого вооружения был продемонстрирован на митинге в Бенгази, где граждане могли воочию убедиться, как Турция «помогает» установлению мира в Ливии.

Также террористы ПНС атакуют ливийских военных с помощью беспилотников, полученных от Анкары. Так, 7 января появились сообщения о том, что вылетевший из аэропорта Мисураты беспилотник нанес удар по поселению Бувайрат аль-Хуссун, где были бойцы ЛНА. В результате трое военных получили ранения, один погиб.

Большое число БПЛА удалось сбить перед тем, как они могли нанести смертельный удар. Так, на следующий день после атаки, один из беспилотников удалось сбить с помощью ПВО.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #пнс ливии

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