Количество зараженных новым коронавирусом в Китае увеличилось до 9692 человек

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек. Об этом сообщает комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее днем сообщалось, что коронавирусом заразились 7 711 человек. Сообщалось о 170 жертвах.

По состоянию на полночь четверга, госкомитет получил от 31 провинций информацию о 9 692 подтвержденных случаях заражения. Из них в тяжелом состоянии находятся 1 527 человек, 213 умерли, 171 человек выписан из больниц.

Только за последние сутки было выявлено 1 982 новых случая. В Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения, в Тайване - девять, в Макао - семь.

При этом с подозрением на заражением нового типа коронавируса зарегистрировано 15 238 случаев. Еще 102 тысячи 427 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Общее число зараженных значительно превышает показатель, достигнутый за всю эпидемию атипичной пневмонии (коронавируса SARS).