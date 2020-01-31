Турция перебросила в Ливию около восьми тысяч боевиков из Сирии

Правительство Турции в январе начало на официальном уровне поставлять так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии военную технику и вооружения. Об этом пишет ФАН.

Регулярные рейсы из Турции в Ливию любой человек может увидеть на сайте Flightradar24. Наблюдая за полетами, пользователь Twitter BabakTaghvaee сообщил, что компания Aerotranscargo, чьи самолеты незаконной переброски оружия для ПНС, вылетела в середине января в Ливию. Авиакомпания потребовала от пользователя удалить эти данные, о чем он впоследствии сообщил.

Возникают ситуации, когда турецкое вооружение не доходит до бандформирований ПНС. Так, 8 января пресс-секретарь МВД Туниса Халед Хаюне сообщил, что в стране конфисковали оружие от Анкары. По его заявлению, перенаправляемые в Ливию ящики захватили в городе Бени Хедаш провинции Маденин. Были задержаны пятеро контрабандистов, которые были ответственны за груз.

Представитель МИД Туниса заявил, что это не первый случай конфискации оружия для боевиков ПНС. Так, 4 и 5 января были изъяты 35 штурмовых винтовок. Несколько причастных к перевозке вооружения лиц были арестованы.

Вся военная техника для ПНС перебрасывается из Турции по морю. Внутри судов скрыто множество военной техники. В интернете публикуются видеозаписи, на которых видно, что грузовой отсек максимальной забит бронетранспортерами и другими боевыми машинами.

Накануне сообщалось о прибытии двух турецких кораблей с танками и военными грузовиками. Бригады бандформирований ПНС взяли на себя ответственность за их прибытие в Триполи и доставки в переоборудованный в военную базу аэропорт «Митига».

Разгрузка военных грузов проходила в морском порту Триполи 16 января. Танкер изначально отправлялся из Турции в Алжир, но позже изменил курс, добравшись до подконтрольной ПНС гавани. Боевики ПНС транспортируют грузы по ночам, перевозя их большими колоннами.