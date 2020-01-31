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Открытое письмо ФЗНЦ дошло до The Washington Post

Открытое письмо ФЗНЦ дошло до The Washington Post
3:10   31 Января 2020
Весь мир

Открытое письмо ФЗНЦ дошло до The Washington Post

Открытое письмо ФЗНЦ дошло до The Washington Post

Глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратился к главарю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу с требованием освободить двух россиян, незаконно удерживаемых в Триполи.

В мае минувшего года сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые проводили в Ливии официальные социологические исследования, были задержаны боевиками группировки RADA, входящей в состав МВД ПНС. Россиянам до сих пор не предъявлены обвинения, адвоката допустили к ним только один раз.

Россияне находятся в частной тюрьме «Митига», которую взяли под контроль бандформирования ПНС в 2018 году. Учреждением управляет группировка RADA под управлением Абд аль-Рауф Кары, который признан ООН террористом. Совбез ООН обращал внимание на тяжелую ситуацию в тюрьме.

Саррадж официально подтвердил приверженность положениям итогового соглашения берлинской конференции по Ливии, прошедшей 19 января. Среди прочих пунктов по мирному урегулированию, было упомянуто соблюдение прав человека.

В своем открытом обращении Малькевич обратил внимание а пункт 45 соглашения, где говорится о необходимости освободить всех незаконно удерживаемых заключенных. Он также отмечает, что существование частной тюрьмы «Митига» само по себе противоречит требованиям международного сообщества и нарушает права человека, а также повышает криминогенность в регионе. Согласившись с решением участников Саммита, главарь ПНС обязан принять меры по освобождению россиян.

Малькевич призвал Сарраджа ввести ситуацию с россиянами в правовое поле. На данный момент Саррадж попросту покрывает боевиков RADA, обвиняемых ООН в тяжких преступлениях и являющихся международными террористами. Остается надеяться, что благодаря обращению Малькевича, а также под давлением мирового сообщества, граждане РФ и другие незаконно удерживаемые в «Митиге» люди будут освобождены.

Открытое письмо главы ФЗНЦ дошло до мировых СМИ, в том числе до американской газеты The Washington Post.

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Автор: Олег Королев
#ливия #малькевич #пнс ливии

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