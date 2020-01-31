Открытое письмо ФЗНЦ дошло до The Washington Post

Глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратился к главарю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу с требованием освободить двух россиян, незаконно удерживаемых в Триполи.

В мае минувшего года сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые проводили в Ливии официальные социологические исследования, были задержаны боевиками группировки RADA, входящей в состав МВД ПНС. Россиянам до сих пор не предъявлены обвинения, адвоката допустили к ним только один раз.

Россияне находятся в частной тюрьме «Митига», которую взяли под контроль бандформирования ПНС в 2018 году. Учреждением управляет группировка RADA под управлением Абд аль-Рауф Кары, который признан ООН террористом. Совбез ООН обращал внимание на тяжелую ситуацию в тюрьме.

Саррадж официально подтвердил приверженность положениям итогового соглашения берлинской конференции по Ливии, прошедшей 19 января. Среди прочих пунктов по мирному урегулированию, было упомянуто соблюдение прав человека.

В своем открытом обращении Малькевич обратил внимание а пункт 45 соглашения, где говорится о необходимости освободить всех незаконно удерживаемых заключенных. Он также отмечает, что существование частной тюрьмы «Митига» само по себе противоречит требованиям международного сообщества и нарушает права человека, а также повышает криминогенность в регионе. Согласившись с решением участников Саммита, главарь ПНС обязан принять меры по освобождению россиян.

Малькевич призвал Сарраджа ввести ситуацию с россиянами в правовое поле. На данный момент Саррадж попросту покрывает боевиков RADA, обвиняемых ООН в тяжких преступлениях и являющихся международными террористами. Остается надеяться, что благодаря обращению Малькевича, а также под давлением мирового сообщества, граждане РФ и другие незаконно удерживаемые в «Митиге» люди будут освобождены.

Открытое письмо главы ФЗНЦ дошло до мировых СМИ, в том числе до американской газеты The Washington Post.