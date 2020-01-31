Мировые СМИ поддержали задержанных в Триполи россиян

Американская газета Washington Post опубликовала открытое письмо российского Фонда защиты национальных ценностей главе так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа с требованием освободить арестованных сотрудников ФЗНЦ.

В сопроводительном материале отмечается, что согласно итогам берлинской конференции по Ливии, которая состоялась 19 января, Саррадж должен предпринять меры по освобождению всех задержанных без законных оснований.

В письме глава ФЗНЦ Александр Малькевич требует от Сарраджа приступить к выполнению своих обязательств и освободить сотрудников фонда Максима Шугалея и Самера Хасана Али Сейфана, которые были арестованы боевиками ПНС в мае минувшего года.

Как отмечает WP, в обращении Малькевича говорится, что россияне были задержаны из-за собранных социологических данных, которые демонстрируют недоверие Сарраджу со стороны ливийцев. По словам главы ФЗНЦ, это было фактической причиной ареста, в котором участвовали иностранные спецслужбы.

Фонд защиты национальных ценностей не видит правовых оснований для лишения свободы своих представителей и публикует в письме просьбу об их немедленном освобождении. Washington Post приводит полный текст обращения на английском.