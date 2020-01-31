Анкара отправляет кораблями и самолетами в Ливию турецкое вооружение

Военная помощь Турции так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии привело к резкому росту числа сирийских боевиков в регионе. Об этом пишет ФАН.

Начиная с января, из Анкары проводились множественные переброски протурецких террористов в Триполи. Президент Турции Реджеп Эрдоган в первое время пообещал ПНС перебросить не менее восьми тысяч сирийских боевиков.

В первые дни минувшего месяца стало известно, что для поддержки ПНС готовятся 1 600 сирийских наемников, которые проходят подготовку в турецких лагерях перед отправкой в Ливию. Было отправлено около 250 сирийских боевиков рейсом 5A-LAT компании «Ливийские авиалинии». Позже число высылаемых бойцов стало увеличиваться.

Через несколько дней, Анкара отправила еще 260 боевиков, о чем сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Их отправляли гражданскими рейсами без указания в расписании.

Позже британская газета The Guardian сообщило о крупной отправке двух тысяч сирийских боевиков. Отмечалось, что их перевозили партиями, в которые входили боевики группировок «Сирийская национальная армия» и «Джехбат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Журналистка Линдси Снелл выяснила, что сирийским боевикам в Ливии платят 2 000 долларов в месяц. Кроме денег, Турция выдает боевикам телефоны с сим-картами, на которых внесено 300 турецких лир. Это нужно для того, чтобы кураторы знали об их намерениях.

По словам пресс-секретаря ЛНА Ахмата аль-Мисмари, армия ПНС увеличилась уже до 8 000 наемников из Сирии.

С 23 по 29 число в закрытых аэропортах в Триполи и Мисурате приземлилось 136 самолетов, из них четыре грузовых и 12 частных. По данным французского радио RFI, основную массу сирийских боевиков доставляют авиакомпании, принадлежащие Абд аль-Хакиму Бальхаджу - Afriqiyah Airlines и Ajniha.

Сами сирийские наемники даже не пытаются скрыть свое присутствие в Триполи. Недавно они сняли видео, как едут по дороге в столице Ливии вместе рядом с обычными гражданами. Плохо обученные боевики ведут бои на мирных улицах, не беспокоясь, что могут кого-то ранить. Наемники захватывают чужие дома и имущество, а также нападают на мирных жителей, чтобы потом получить за них выкуп.