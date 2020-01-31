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Мировые СМИ поддержали задержанных в Триполи россиян

Мировые СМИ поддержали задержанных в Триполи россиян

 ФАН рассказал о поддержке Турцией террористов в Ливии в январе

ФАН рассказал о поддержке Турцией террористов в Ливии в январе
1:26   31 Января 2020
Весь мир

ФАН рассказал о поддержке Турцией террористов в Ливии в январе

ФАН рассказал о поддержке Турцией террористов в Ливии в январе

ФАН продолжает наблюдать за турецкой агрессией в Ливии и подводит итоги вмешательства Анкары за январь.

Начиная с прошлого года, Турция начала оказывать поддержку так называемому ПНС, отправляя в Триполи боевиков из Сирии, а также военную технику и вооружение. С началом 2020 года, обороты помощи стали только возрастать, становясь открытыми: 2 января Турция начала перебрасывать своих военных на помощь террористическому режиму.

Позже стало известно, что разведывательные службы Турции стали первыми, кто официально попал на территорию, подконтрольную ПНС. Турецкие военные подразделения прибыли позже. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу впоследствии заявил, что силы специального назначения из Турции прибыли в Триполи, чтобы защищать триполитанских чиновников, в том числе - Файеза Сарраджа.

Издание alsaaa24 седьмого января привела слова боевика из города Мисурата Фараджа Даррата, который рассказал, что на направлении Салах ад-Дин в Триполи против Ливийской национальной армии (ЛНА) сражались 150 турецких солдат. В ходе боев силы батальона Тарик ибн Зияд захватили в плен несколько боевиков ПНС.

В середине января глава находящегося в Триполи Высшего Государственного Совета Халед Мишри заявил американской газете New York Times, что на подконтрольных бандформированиям ПНС находится около тысячи турецких военных. Среди них могут быть арабоговорящие туркоманы, проживающие возле границ Сирии.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #пнс ливии

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