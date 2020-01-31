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0:18   31 Января 2020
Россия

Беглов напомнил жителям Петербурга о праве на бесплатную няню

Беглов напомнил жителям Петербурга о праве на бесплатную няню

Петербургский губернатор Александр Беглов напомнил жителям Петербурга о том, что в Северной столице действует дополнительная мера соцподдержки для женщин, которые родили или усыновили двух или трех детей сразу. Об этом он рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

По его словам, Петербург стал первопроходцем системы «социальных нянь» в РФ. Они помогают многодетным семьям в течение нескольких часов ежедневно, причем их работа оплачивается из бюджета Петербурга. Чтобы заказать такую няню, нужно подать заявку в администрации города или других социальных структурах Петербурга.

Социальные няни помогают новоиспеченным мама гулять с детьми, кормить их и переодевать, что позволяет родителям немного передохнуть. Беглов отметил, что сейчас заявок на нянь нет, из-за чего важно напомнить петербуржцам о такой возможности.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #няня

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