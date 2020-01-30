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22:56   30 Января 2020
Весь мир

ВОЗ признала ЧС международного значения вспышку коронавируса

ВОЗ признала ЧС международного значения вспышку коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом в четверг, 30 января, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По его словам, дело не в Китае, а в других странах. ВОЗ больше всего беспокоит возможность распространения коронавируса в государствах с более слабыми системами здравоохранения, которые не подготовлены к борьбе с ним.

Организация верит в способность КНР контролировать вспышку болезни. Также ВОЗ усердно работает как с национальными, так и международными партнерами в области общественного здравоохранения, чтобы как можно быстрее взять коронавирус под контроль.

«Позвольте мне быть ясным — декларация не является вотумом недоверия Китаю», — подчеркнул Тедрос Гебреисус.

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Автор: Анатолий Кубарев
#китай #общество #воз #коронавирус

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