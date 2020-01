Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом в четверг, 30 января, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По его словам, дело не в Китае, а в других странах. ВОЗ больше всего беспокоит возможность распространения коронавируса в государствах с более слабыми системами здравоохранения, которые не подготовлены к борьбе с ним.

Организация верит в способность КНР контролировать вспышку болезни. Также ВОЗ усердно работает как с национальными, так и международными партнерами в области общественного здравоохранения, чтобы как можно быстрее взять коронавирус под контроль.

????BREAKING???? "For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros