Двух друзей арестовали на пять суток за проникновение в шахту метро в Петербурге

Фигуранты в ходе судебного заседания пояснили, что гуляли и заметили шахту метро, в которой расположен проем. По их словам, проникнув внутрь из интереса, они спустились по лестнице вниз до прохода к туннелю, но услышали голоса с требованием покинуть шахту метро.

Петроградский районный суд установил, что ранним утром 30 января россиянин Таири Радзуэл и американец Льюс Четвертый Харви Свитлэнд взломали решетку в вентиляционный киоск и проникли в петербургское метро, находящееся под государственной охраной.

Судья постановил привлечь мужчин к административной ответственности за самовольное проникновение в шахту метро. Об этом сообщил представитель объединенной пресс-службы петербургских судов.