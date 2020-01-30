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22:37   30 Января 2020
Россия

Двух друзей арестовали на пять суток за проникновение в шахту метро в Петербурге

Двух друзей арестовали на пять суток за проникновение в шахту метро в Петербурге

Фигуранты в ходе судебного заседания пояснили, что гуляли и заметили шахту метро, в которой расположен проем. По их словам, проникнув внутрь из интереса, они спустились по лестнице вниз до прохода к туннелю, но услышали голоса с требованием покинуть шахту метро.

Петроградский районный суд установил, что ранним утром 30 января россиянин Таири Радзуэл и американец Льюс Четвертый Харви Свитлэнд взломали решетку в вентиляционный киоск и проникли в петербургское метро, находящееся под государственной охраной.

Судья постановил привлечь мужчин к административной ответственности за самовольное проникновение в шахту метро. Об этом сообщил представитель объединенной пресс-службы петербургских судов.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток каждому», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#суд #арест #петербург #метро

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