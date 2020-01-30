Ethiopian Airlines не откажется от рейсов в Китай из-за коронавируса

Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines опровергла информацию о приостановке регулярных рейсов в Китай и из КНР из-за распространения коронавируса (2019-nCoV), ответственного за вспышку пневмонии нового типа. Ранее издание Addis Standard сообщило, что Ethiopian Airlines до 29 февраля 2020 года приостановила регулярные рейсы как в Китай, так и из КНР.

Однако представители авиакомпании ответили, что данные не соответствуют действительности. Ethiopian Airlines сотрудничает эфиопскими и китайскими властями, чтобы защитить пассажиров и сотрудников авиакомпании от коронавируса.