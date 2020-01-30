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21:41   30 Января 2020
Россия

Мишустин впервые посетил Алма-Ату в качестве главы Правительства РФ

Мишустин впервые посетил Алма-Ату в качестве главы Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, где в пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».

На встрече премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят актуальные вопросы этого союза и совершенствование его нормативно-правовой базы.

«Планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений», — отметили в кабмине РФ.

Помимо премьер-министра РФ, в заседании 31 января будут участвовать главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии (на правах страны-наблюдателя), а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

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Автор: Алина Бранцевич
#алма-ата #еаэс #мишустин

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