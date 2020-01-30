Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Двух друзей арестовали на пять суток за проникновение в шахту метро в Петербурге

Двух друзей арестовали на пять суток за проникновение в шахту метро в Петербурге

 Затраты на документацию предложили учесть при расчете субсидий на строительство

Затраты на документацию предложили учесть при расчете субсидий на строительство
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 
ВОЗ признала ЧС международного значения вспышку коронавируса

ВОЗ признала ЧС международного значения вспышку коронавируса

 Малькевич в открытом письме призвал Сарраджа освободить похищенных российских социологов

Малькевич в открытом письме призвал Сарраджа освободить похищенных российских социологов
Двух друзей арестовали на пять суток за проникновение в шахту метро в Петербурге

Двух друзей арестовали на пять суток за проникновение в шахту метро в Петербурге

 Затраты на документацию предложили учесть при расчете субсидий на строительство

Затраты на документацию предложили учесть при расчете субсидий на строительство
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 
ВОЗ признала ЧС международного значения вспышку коронавируса

ВОЗ признала ЧС международного значения вспышку коронавируса

 Малькевич в открытом письме призвал Сарраджа освободить похищенных российских социологов

Малькевич в открытом письме призвал Сарраджа освободить похищенных российских социологов
22:01   30 Января 2020
Россия

Затраты на документацию предложили учесть при расчете субсидий на строительство

Затраты на документацию предложили учесть при расчете субсидий на строительство

Предложение действует для регионов и муниципалитетов с низкой бюджетной обеспеченностью. Российский лидер Владимир Путин в четверг, 30 января, заявил о необходимости учитывать при расчете субсидий на капитальное строительство не только прямые расходы, но и затраты на разработку проектной документации.

Ранее члены Совета по развитию местного самоуправления предложили модернизировать процедуры, которые связанны с планированием, возведением и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства в регионах, потому что сохраняется несоответствие полномочий и финансов.

Живой пример из Дальнего Востока. В селе Ивановка Амурской области живут девять тысяч жителей, но там нет канализации и очистных сооружений. Глава поселения Валентина Ольшевская с 2015 года старается решить вопрос, но загвоздка в том, что только на проектную документацию необходимо семь миллионов рублей.

Строительство очистных сооружений обойдется в 45 миллионов рублей, а бюджет поселения — всего 36. Вопрос, как подготовить проектную документацию, когда нет денег. 

«Согласен с вашим предложением, учитывать не только прямые расходы на такое строительство, но и затраты на разработку проектной документации», — ответил Владимир Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #деньги #строительство #субсидии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...