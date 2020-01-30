Затраты на документацию предложили учесть при расчете субсидий на строительство

Предложение действует для регионов и муниципалитетов с низкой бюджетной обеспеченностью. Российский лидер Владимир Путин в четверг, 30 января, заявил о необходимости учитывать при расчете субсидий на капитальное строительство не только прямые расходы, но и затраты на разработку проектной документации.

Ранее члены Совета по развитию местного самоуправления предложили модернизировать процедуры, которые связанны с планированием, возведением и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства в регионах, потому что сохраняется несоответствие полномочий и финансов.

Живой пример из Дальнего Востока. В селе Ивановка Амурской области живут девять тысяч жителей, но там нет канализации и очистных сооружений. Глава поселения Валентина Ольшевская с 2015 года старается решить вопрос, но загвоздка в том, что только на проектную документацию необходимо семь миллионов рублей.

Строительство очистных сооружений обойдется в 45 миллионов рублей, а бюджет поселения — всего 36. Вопрос, как подготовить проектную документацию, когда нет денег.