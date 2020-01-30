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21:32   30 Января 2020
Россия

Хуснуллин предложил «донастроить» соцпроекты, чтобы на все хватило денег

Хуснуллин предложил «донастроить» соцпроекты, чтобы на все хватило денег

Национальные проекты необходимо «донастроить» и сделать их более гибкими, тогда на все хватит денег, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

По словам Хуснуллина, от скорости и качества реализации нацпроектов зависит поддержка населения. При этом он отметил, что некоторые простые и эффективные вещи можно сделать довольно быстро.

«И мы все время говорим "денег не хватает". Да у нас огромное количество денег. И если сегодня мы национальные проекты сделаем более гибкими и донастроим на всех уровнях власти, нам на все денег хватит», — сказал Хуснуллин.

Хуснуллин стал вице-премьером РФ 21 января 2020 года. Он курирует развитие Крыма и Калининградской области, сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, а также координирует реализацию инфраструктурных проектов. 

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Автор: Алина Бранцевич
#хуснуллин #нацпроекты

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