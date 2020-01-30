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21:14   30 Января 2020
Россия

Чиновницы, поздравившие ветеранов хлебом, написали заявления на увольнение

Чиновницы, поздравившие ветеранов хлебом, написали заявления на увольнение

Единая Россия» добилась отставки двух чиновниц «в шубах», которые подарили блокадникам в Керчи медали и хлеб. Женщины написали заявления об увольнении по собственному желанию.

30 января Власти Керчи поздравили проживающих в городе пенсионеров-блокадников с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда. Одна из чиновниц выложила фото мероприятия в Сеть, чем очень возмутила горожан. Чиновницы дарили ветеранам очень скромные подарки, находясь при этом в дорогих шубах. Одна из чиновниц –  глава Горсовета Керчи Майя Хужина – писала у себя в Facebook, что ветераны были очень рады символическим подаркам. Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн предложил Главе Республики Крым Сергею Аксенову рассмотреть вопрос об отставке чиновниц, проявивших неуважение к ветеранам.

Аксенов назвал ситуацию дикой и потребовал увольнения чиновниц. Также Аксенов призвал «Единую Россию» исключить из партии депутатов, организовавших такое поздравление.

Чиновницы, поздравившие ветеранов хлебом, написали заявления на увольнение

Чиновницы, поздравившие ветеранов хлебом, написали заявления на увольнение

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Автор: Алина Бранцевич
#единая россия #аксенов #керчь #хинштейн #блокадники

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