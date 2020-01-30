Чиновницы, поздравившие ветеранов хлебом, написали заявления на увольнение

Единая Россия» добилась отставки двух чиновниц «в шубах», которые подарили блокадникам в Керчи медали и хлеб. Женщины написали заявления об увольнении по собственному желанию.

30 января Власти Керчи поздравили проживающих в городе пенсионеров-блокадников с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда. Одна из чиновниц выложила фото мероприятия в Сеть, чем очень возмутила горожан. Чиновницы дарили ветеранам очень скромные подарки, находясь при этом в дорогих шубах. Одна из чиновниц – глава Горсовета Керчи Майя Хужина – писала у себя в Facebook, что ветераны были очень рады символическим подаркам. Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн предложил Главе Республики Крым Сергею Аксенову рассмотреть вопрос об отставке чиновниц, проявивших неуважение к ветеранам.

Аксенов назвал ситуацию дикой и потребовал увольнения чиновниц. Также Аксенов призвал «Единую Россию» исключить из партии депутатов, организовавших такое поздравление.