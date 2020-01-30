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21:01   30 Января 2020
Россия

Выходка Ксении Собчак задержала вылет рейса из Москвы в Петербург

Выходка Ксении Собчак задержала вылет рейса из Москвы в Петербург

Отказ журналистки Ксении Собчак пристегнуть ремни безопасности и отказ от полета стал причиной для задержки рейса, вылетающего в Петербург. Об этом сообщают Невские Новости.

Ранее сообщалось, что Собчак отказалась вылетать самолетом из Москвы в Петербург из-за задержки рейса: журналистка решила не пристегивать ремни безопасности, а потом и вовсе покинуть борт. По итогу, выходка журналистки задержала самолет еще больше — пилотам пришлось возвращать борт к терминалу и ждать трап, чтобы Собчак могла вернуться в аэропорт вылета. После того, как журналистка покинула салон, служба безопасности аэропорта осматривала ее место и оформляла протокол, что тоже заняло некоторое время и сказалось на задержке рейса.

 

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Автор: Тимофей Булочкин
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