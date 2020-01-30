Путин увеличил до одного миллиарда рублей призовой фонд конкурса муниципалитетов

Президент РФ Владимир Путин увеличил с 40 миллионов до одного миллиарда рублей призовой фонд Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

«Нужно по-серьезному увеличить призовой фонд Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". И с нынешних 40 миллионов сразу поднять его до 1 миллиарда рублей. Я выделю эти средства из Резервного фонда президента», – заявил Путин.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года, чтобы выявить, поощрить и распространить примеры лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.