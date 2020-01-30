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20:54   30 Января 2020
Россия

Путин увеличил до одного миллиарда рублей призовой фонд конкурса муниципалитетов

Путин увеличил до одного миллиарда рублей призовой фонд конкурса муниципалитетов

Президент РФ Владимир Путин увеличил с 40 миллионов до одного миллиарда рублей призовой фонд Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

«Нужно по-серьезному увеличить призовой фонд Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". И с нынешних 40 миллионов сразу поднять его до 1 миллиарда рублей. Я выделю эти средства из Резервного фонда президента», – заявил Путин.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года, чтобы выявить, поощрить и распространить примеры лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #конкурс #муниципалитет

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