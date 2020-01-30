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США размещают в Ираке новые ракеты после иранского обстрела

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20:49   30 Января 2020
Весь мир

США размещают в Ираке новые ракеты после иранского обстрела

США размещают в Ираке новые ракеты после иранского обстрела

Пентагон заявил, что США работают над размещением в Ираке ракет Patriot после иранского обстрела американской военной базы в Багдаде.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о сокращении американского военного контингента в Ираке, но требования иракского парламента полностью вывести войска США из страны так и не были выполнены.

Напомним, обстрел Ираном американских военных баз в Ираке был ответом на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани американскими спецслужбами — эту операцию курировал лично Трамп. После этого в Ираке начались массовые демонстрации с требованием к Штатам окончательно вывести свои войска с территории страны, хотя позже президент Ирака Бархам Салех на встрече в Давосе с Трампом заявил, что не желает очередного конфликта с США. За вывод американских военных из Ирака Трамп потребовал у руководства страны оплатить строительство новой военной инфраструктуры и пригрозил санкциями.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #иран #ирак #новости #весь мир

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