Глава Подмосковья подтвердил надбавку к пенсиям для одиноких людей

Одиноко проживающий пенсионер старше 65 лет с 1 мая 2020 года получит доплату в тысячу рублей. Эту информацию в интервью телеканалу «360» подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, уровень бедности составил семь процентов, что по мировым меркам невысоко, но 500 тысяч человек живут за чертой бедности, поэтому задача подмосковных властей — помочь именно им.

Области нужны новые ясли, детские сады, школы, чтобы родители могли работать, продолжил губернатор. Также предусмотрели дополнительные меры льгот и поддержки пенсионеров.

«С этого года, с 1 мая, мы плюс тысячу рублей добавили для тех, кто одиноко проживает в возрасте старше 65 лет», — сказал Андрей Воробьев.

Подмосковным семьям дадут деньги и помогут с жильем при рождении первого ребенка. Еще предоставят льготную ипотеку, сделав трех процентную скидку на проценты. То есть, если семья покупает квартиру за 4–4,5 миллиона рублей, тогда полтора миллиона рублей процентов заплатит бюджет Московской области.