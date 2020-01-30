Постпред РФ в ООН подчеркнул, что кризис в Ливии должны разрешить только сами ливийцы

Политическое урегулирование в Ливии не должно стать ареной для международной конкуренции, а конфликт в стране должны разрешить сами ливийцы, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Считаем, что Совет Безопасности должен поддерживать шаги, способствующие запуску политического трека, и принимать такие решения, которые будут способствовать преодолению противоречий с ливийскими сторонами. Политурегулирование в Ливии не должно быть ареной для международной конкуренции», – сказал Небензя.

Постпред РФ в ООН подчеркнул, что урегулирование в Ливии является прежде всего диалогом самих ливийцев, поэтому необходимо учитывать мнение и интересы непосредственных соседей Ливии.

«Необходимо иметь ясность об отношении ливийских сторон ко всем положениям итогового документа конференции. Мы внимательно выслушали господина Гассана Саламе. И планируем продолжить разговоры с ним с тем, чтобы прояснить детали его плана», – заявил Небензя.

Постпреда РФ в ООН убежден, что берлинская конференция по Ливии создала нужную атмосферу для урегулирования конфликта. Небензя добавил, совместная военная комиссия «5+5» продолжит рассмотрение вопросов по Ливии в самое ближайшее время.