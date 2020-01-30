Перемирие в Ливии соблюдается только на словах, заявили в ООН

Перемирие в Ливии соблюдается только на словах, потому что в страну поступает оружие и прибывают бойцы. Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря ООН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии нарушает перемирие, поэтому в североафриканской стране сохраняется напряженная обстановка.

По инициативе РФ с воскресенья, 12 января, в Ливии действует режим тишины. Позже российские и турецкие представители, а также противоборствующие стороны ливийского конфликта закрепили режим тишины на бессрочной основе. Однако перемирие не помешало ПНС Ливии продолжить провокации.

Также игнорирует перемирие Анкара, которая продолжает поставлять боевикам ПНС оружие, турецких и сирийских боевиков. При этом Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара соблюдает режим прекращения огня, к которому стороны конфликта призвал российский лидер Владимир Путин.