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20:26   30 Января 2020
Ближнее зарубежье

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики перехватила украинский беспилотник, корректировавший огонь по подконтрольному ЛНР поселку Голубовское. Об этом рассказал журналистам представитель Народной милиции Яков Осадчий.

«Противник вел минометный обстрел мирных жителей с корректировкой огня при помощи беспилотного летательного аппарата батареи артиллерийской разведки бригадной артиллерийской группы 93 бригады ВСУ», — сказал Осадчий.

Он уточнил, что сотрудники Народной милиции изучат фото и видео материалы с беспилотника, а затем передадут их в Генпрокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров украинских силовиков.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов выразил надежду, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #украина #лнр

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