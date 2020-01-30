Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин впервые посетил Алма-Ату в качестве главы Правительства РФ

Мишустин впервые посетил Алма-Ату в качестве главы Правительства РФ

 Хуснуллин предложил «донастроить» соцпроекты, чтобы на все хватило денег

Хуснуллин предложил «донастроить» соцпроекты, чтобы на все хватило денег
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 
США размещают в Ираке новые ракеты после иранского обстрела

США размещают в Ираке новые ракеты после иранского обстрела

 Постпред РФ в ООН подчеркнул, что кризис в Ливии должны разрешить только сами ливийцы

Постпред РФ в ООН подчеркнул, что кризис в Ливии должны разрешить только сами ливийцы
Мишустин впервые посетил Алма-Ату в качестве главы Правительства РФ

Мишустин впервые посетил Алма-Ату в качестве главы Правительства РФ

 Хуснуллин предложил «донастроить» соцпроекты, чтобы на все хватило денег

Хуснуллин предложил «донастроить» соцпроекты, чтобы на все хватило денег
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 
США размещают в Ираке новые ракеты после иранского обстрела

США размещают в Ираке новые ракеты после иранского обстрела

 Постпред РФ в ООН подчеркнул, что кризис в Ливии должны разрешить только сами ливийцы

Постпред РФ в ООН подчеркнул, что кризис в Ливии должны разрешить только сами ливийцы
20:37   30 Января 2020
Весь мир

Войска Асада освободили от террористов юго-запад Идлиба

Войска Асада освободили от террористов юго-запад Идлиба

Сирийская правительственная армия продолжает успешно освобождать Идлиб от боевиков: войска Дамаска укрепляются в районе города Маарет Ан-Нуман и берут под контроль местные деревни, захваченные террористами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

САА окружили Маарет Ан-Нуман с трех сторон и вступили в сражение с террористам запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»* и ее союзниками. Боевики понесли серьезные потери: оставшиеся в живых сбежали на север САР, в направлении городов Серакиб и Ариха.

На северо-западе провинции Идлиб войска Дамаска освободили от боевиков деревню Аль-Гадфа и разбила осевшие в регионе террористические группировки.

 

Также была освобождена деревня Самка, где САА сокрушили боевиков, начав ответный огонь после нападения. За последние два дня от оккупации террористов были освобождены города юга Идлиба: Маар-Шмарин, Такана, Тель-Манас и Дейр аль-Гарби.

Ранее сообщалось, что Турция не собирается следовать условиям принятого в Сочи меморандума и не собирается выводить из Сирии боевиков, которых снабжала вооружением.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #политика #новости #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...