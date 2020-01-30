Войска Асада освободили от террористов юго-запад Идлиба

Сирийская правительственная армия продолжает успешно освобождать Идлиб от боевиков: войска Дамаска укрепляются в районе города Маарет Ан-Нуман и берут под контроль местные деревни, захваченные террористами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

САА окружили Маарет Ан-Нуман с трех сторон и вступили в сражение с террористам запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»* и ее союзниками. Боевики понесли серьезные потери: оставшиеся в живых сбежали на север САР, в направлении городов Серакиб и Ариха.

На северо-западе провинции Идлиб войска Дамаска освободили от боевиков деревню Аль-Гадфа и разбила осевшие в регионе террористические группировки.

Также была освобождена деревня Самка, где САА сокрушили боевиков, начав ответный огонь после нападения. За последние два дня от оккупации террористов были освобождены города юга Идлиба: Маар-Шмарин, Такана, Тель-Манас и Дейр аль-Гарби.

Ранее сообщалось, что Турция не собирается следовать условиям принятого в Сочи меморандума и не собирается выводить из Сирии боевиков, которых снабжала вооружением.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.