Помпео едет в Киев с кураторской проверкой

Встреча государственного секретаря США Майка Помпео и президента Украины Владимира Зеленского пройдет 31 января в Киеве. Вашингтон всегда рассматривал Украину как «непотопляемый авианосец у берегов России», который всегда создает проблемы для РФ, заявил главный редактор информационного агентства «Русская народная линия», историк и публицист Анатолий Степанов в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня».

Степанов обратил внимание на то, по-настоящему Украиной руководит не президент Владимир Зеленский, а посол США. Вашингтон никогда не бросает захваченных территорий, однако сейчас политика республиканского руководства страны изменилась. Интересы США и Евросоюза по отношению к Украине не совпадают, уверен эксперт.

«Правительство США рассматривало Украину как непотопляемый авианосец у берегов России, который постоянно создает для страны мощные проблемы. Европа же рассматривала Украину только как рынок сбыта для своих товаров. Эти противоречия существенно влияют на то, что на Украине не происходит никаких кардинальных изменений», — отметил Степанов.

Эксперт считает, что визит Помпео может говорить о смене отношения США и Украины. Внешнеполитическая стратегия Штатов не меняется уже долгие годы, добавил Степанов. Это стратегия доминирования и присутствия в этом регионе.

«Американцы так просто не откажутся от того, что они захватили власть на Украине. <…> Американцы уйдут откуда-то, только если будут очень серьезные потери», — заключил эксперт.

Отмечается, что после встречи госсекретаря США Майка Помпео и лидера Украины Владимира Зеленского политики проведут брифинг, который начнется в 13.00 по московскому времени 31 января.

Ранее Госдеп США анонсировал приезд Помпео на Украину, а также в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан с 29 января по 4 февраля. По данным пресс-службы американского ведомства, госсекретарь США планирует встретиться с лидерами этих стран.