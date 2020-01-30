Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии

Сотрудник Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин рассказал, что Турция не собирается следовать сочинскому меморандому, не сумев разделить боевиков САР на «умеренную оппозицию» и джихадистов. Об этом эксперт рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей».

Турецкое вооружение для боевиков, воюющих против легитимного правительства Сирии, Турция поставляла в страну десятками конвоев в 2018–2019 годах. Страна отправляла вооружение группировкам протурецкой «умеренной оппозиции», таким как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». Существенная часть турецкого груза попала в руки джихадистам, которым «умеренные» группировки передавали оружие как союзникам, воюющим против Сирийской арабской армии.

Чупрыгин отметил, что Турция не смогла вывести радикалов из САР, хотя такое условие и было поставлено стране на меморандуме, подписанном в Сочи. По его словам, не представляется возможным отделить радикалов от «умеренных» боевиков в Идлибе, а Турция не занимается этим вопросом, уделяя все внимание контролю северо-запада Сирии.

«Дамаск это совершенно не устраивает, и Россию тоже, потому что очевидно, что под видом «обеспечения безопасности» Турция стремится распространить свой суверенитет на северо-западе Сирии — что противоречит и международному праву, и планам восстановления единства Сирии», — заявил востоковед.

Ранее сообщалось о нарушении Турцией международных договоренностей, принятых на конференции в Берлине, и перебросе своих военных в Ливию.