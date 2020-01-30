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Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии
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Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

 Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии

Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии
20:02   30 Января 2020
Весь мир

Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии

Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии

Сотрудник Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин рассказал, что Турция не собирается следовать сочинскому меморандому, не сумев разделить боевиков САР на «умеренную оппозицию» и джихадистов. Об этом эксперт рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей».

Турецкое вооружение для боевиков, воюющих против легитимного правительства Сирии, Турция поставляла в страну десятками конвоев в 2018–2019 годах. Страна отправляла вооружение группировкам протурецкой «умеренной оппозиции», таким как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». Существенная часть турецкого груза попала в руки джихадистам, которым «умеренные» группировки передавали оружие как союзникам, воюющим против Сирийской арабской армии.

Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии

Чупрыгин отметил, что Турция не смогла вывести радикалов из САР, хотя такое условие и было поставлено стране на меморандуме, подписанном в Сочи. По его словам, не представляется возможным отделить радикалов от «умеренных» боевиков в Идлибе, а Турция не занимается этим вопросом, уделяя все внимание контролю северо-запада Сирии.

«Дамаск это совершенно не устраивает, и Россию тоже, потому что очевидно, что под видом «обеспечения безопасности» Турция стремится распространить свой суверенитет на северо-западе Сирии — что противоречит и международному праву, и планам восстановления единства Сирии», — заявил востоковед.

Ранее сообщалось о нарушении Турцией международных договоренностей, принятых на конференции в Берлине, и перебросе своих военных в Ливию.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #турция #политика #новости #весь мир

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