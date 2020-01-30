Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

Несмотря на подписанный в Сочи меморандум, Турция поставляет в сирийский Идлиб вооружение для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции». Востоковед Андрей Чупрыгин считает, что Турция и не планировала выполнять договоренности.

«Турки изначально не пытались выполнять положения сочинского меморандума, потому что в Идлибе отделить джихадистов от так называемой "умеренной оппозиции" возможным не представляется . [Вместо этого] они обустроили свои наблюдательные пункты, Турция застолбила территорию, которая, как она считает, должна находится под ее прямым или опосредованным контролем. Дамаск это совершенно не устраивает, и Россию тоже, потому что очевидно, что под видом "обеспечения безопасности" Турция стремится распространить свой суверенитет на северо-западе Сирии — что противоречит и международному праву, и планам восстановления единства Сирии», – рассказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ в беседе с ФАН.

Как сообщает ФАН, в 2018–2019 годах Турция направила в Идлиб десятки конвоев с вооружением и снабжением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». Значительная часть этих грузов попала в руки радикальных джихадистов — полевые командиры группировок «умеренной оппозиции» продавали или просто «делились» поставленным из Турции оружием. В частности, в Идлиб было отправлено огромное количество турецких ПТУР, которые стали наиболее эффективным оружием боевиков против Сирийской арабской армии.