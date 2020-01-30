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Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

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Погода не позволила Путину улететь в Саров

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«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

 Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии

Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии
20:19   30 Января 2020
Весь мир

Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

Несмотря на подписанный в Сочи меморандум, Турция поставляет в сирийский Идлиб вооружение для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции». Востоковед Андрей Чупрыгин считает, что Турция и не планировала выполнять договоренности.

«Турки изначально не пытались выполнять положения сочинского меморандума, потому что в Идлибе отделить джихадистов от так называемой "умеренной оппозиции" возможным не представляется . [Вместо этого] они обустроили свои наблюдательные пункты, Турция застолбила территорию, которая, как она считает, должна находится под ее прямым или опосредованным контролем. Дамаск это совершенно не устраивает, и Россию тоже, потому что очевидно, что под видом "обеспечения безопасности" Турция стремится распространить свой суверенитет на северо-западе Сирии — что противоречит и международному праву, и планам восстановления единства Сирии», – рассказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ в беседе с ФАН.

Как сообщает ФАН, в 2018–2019 годах Турция направила в Идлиб десятки конвоев с вооружением и снабжением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». Значительная часть этих грузов попала в руки радикальных джихадистов — полевые командиры группировок «умеренной оппозиции» продавали или просто «делились» поставленным из Турции оружием. В частности, в Идлиб было отправлено огромное количество турецких ПТУР, которые стали наиболее эффективным оружием боевиков против Сирийской арабской армии.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #турция #радикалы #джихадисты

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