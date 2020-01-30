Путин призвал строже наказывать чиновников-хамов

Наказание для чиновников-хамов необходимо сделать строже, чем для обычных россиян. Об этом в четверг, 30 января, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с общественностью. По его словам, в стране уже есть законы, которые защищают честь и достоинство граждан вне зависимости от служебного положения или прежних заслуг.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — согласился президент.

Путин подчеркнул, что перед законом все равны, поэтому нужно эффективно его использовать. Также действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких чиновников, которых нужно выметать из органов власти и управления, резюмировал президент.