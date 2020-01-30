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 Грузовое ж/д сообщение между РФ и КНР приостановят 31 января

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Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

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19:09   30 Января 2020
Россия

Путин призвал строже наказывать чиновников-хамов

Путин призвал строже наказывать чиновников-хамов

Наказание для чиновников-хамов необходимо сделать строже, чем для обычных россиян. Об этом в четверг, 30 января, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с общественностью. По его словам, в стране уже есть законы, которые защищают честь и достоинство граждан вне зависимости от служебного положения или прежних заслуг.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — согласился президент.

Путин подчеркнул, что перед законом все равны, поэтому нужно эффективно его использовать. Также действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких чиновников, которых нужно выметать из органов власти и управления, резюмировал президент.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #чиновники #хамство

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