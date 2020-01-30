США ввели санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее главы

Министерство финансов США ввело новые санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не поддерживает решение участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, планировавших запустить механизм разрешения споров в рамках сделки с Ираном после отказа страны выполнять некоторые пункты обязательств по документу.

23 января Штаты уже расширяли антииранские санкции. В «черные списки» попали два физических лица и шесть юридических компаний, в том числе и связанные с Китаем.