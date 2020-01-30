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Погода не позволила Путину улететь в Саров

Погода не позволила Путину улететь в Саров

 Грузовое ж/д сообщение между РФ и КНР приостановят 31 января

Грузовое ж/д сообщение между РФ и КНР приостановят 31 января
Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

 «Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

 Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии

Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии
Погода не позволила Путину улететь в Саров

Погода не позволила Путину улететь в Саров

 Грузовое ж/д сообщение между РФ и КНР приостановят 31 января

Грузовое ж/д сообщение между РФ и КНР приостановят 31 января
Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

 «Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

Турция хочет контролировать часть Сирии, поэтому снабжает джихадистов оружием

 Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии

Турция не смогла вывести радикальных джихадистов из Сирии
19:04   30 Января 2020
Весь мир

США ввели санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее главы

США ввели санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее главы

Министерство финансов США ввело новые санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не поддерживает решение участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, планировавших запустить механизм разрешения споров в рамках сделки с Ираном после отказа страны выполнять некоторые пункты обязательств по документу.

23 января Штаты уже расширяли антииранские санкции. В «черные списки» попали два физических лица и шесть юридических компаний, в том числе и связанные с Китаем.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #иран #политика #новости #весь мир

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