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Погода не позволила Путину улететь в Саров

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 Грузовое ж/д сообщение между РФ и КНР приостановят 31 января

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Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

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19:00   30 Января 2020
Россия

Путин не подпишет поправки к Конституции, пока их не одобрят россияне

Путин не подпишет поправки к Конституции, пока их не одобрят россияне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может подписать поправки к Конституции, если их не поддержат граждане на общероссийском голосовании.

Об этом президент заявил на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции в четверг.

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках или отклоняет его. И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — сказал президент.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #конституция

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