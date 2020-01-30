Путин не подпишет поправки к Конституции, пока их не одобрят россияне
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может подписать поправки к Конституции, если их не поддержат граждане на общероссийском голосовании.
Об этом президент заявил на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции в четверг.
«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках или отклоняет его. И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — сказал президент.