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 Грузовое ж/д сообщение между РФ и КНР приостановят 31 января

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Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

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18:52   30 Января 2020
Россия

Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пересмотр гарантий самостоятельности местного самоуправления, предусмотренных Конституцией РФ не обсуждается.

«Наша общая задача – обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы несогласованность между регионами и муниципалитетами. На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления», – заявил Путин на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию в четверг.

Кроме того, Путин призвал членов муниципальных организаций «не засиживаться» в кабинетах и больше общаться с гражданами и обсуждать с ними насущные вопросы.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #самоуправление

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