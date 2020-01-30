Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пересмотр гарантий самостоятельности местного самоуправления, предусмотренных Конституцией РФ не обсуждается.

«Наша общая задача – обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы несогласованность между регионами и муниципалитетами. На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления», – заявил Путин на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию в четверг.

Кроме того, Путин призвал членов муниципальных организаций «не засиживаться» в кабинетах и больше общаться с гражданами и обсуждать с ними насущные вопросы.