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18:35   30 Января 2020
Россия

Ксению Собчак сняли с рейса, следующего из Москвы в Петербург

Ксению Собчак сняли с рейса, следующего из Москвы в Петербург

Журналисту Ксению Собчак попросили покинуть борт самолета, вылетавшего из Москвы в Петербург — об этом сообщили очевидцы.

По сообщениям очевидцев, рейс задерживали, а пассажиров попросили оставаться на местах и пристегнуть ремни. Собчак заявила стюардессе, что не собирается пристегиваться и отказывается лететь из-за задержки: самолет подогнали к терминалу и подали трап, после чего сотрудники транспортной полиции составили на телеведущую протокол. Сообщается, что остальные пассажиры до сих пор ждут вылета.

Напомним, ранее священник РПЦ оценил серьги Собчак с ликом Иисуса Христа как «кощунственный» и предупредил, что люди, занимающиеся кощунством, «плохо кончают».

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Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #петербург #новости #общество #собчак

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