Россияне считают телевизионные новости самыми достоверными

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

 Путин призвал наладить взаимодействие федерального центра с региональными властями

Путин призвал наладить взаимодействие федерального центра с региональными властями
Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

 «Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

Политолог Кошкин сомневается, что заявления Макрона и Гуттериша помогут Ливии

Политолог Кошкин сомневается, что заявления Макрона и Гуттериша помогут Ливии

 Швыткин напомнил о провокациях «Белых каскок» в Сирии и призвал Совбез ООН принять меры

Швыткин напомнил о провокациях «Белых каскок» в Сирии и призвал Совбез ООН принять меры

Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

 Путин призвал наладить взаимодействие федерального центра с региональными властями

Путин призвал наладить взаимодействие федерального центра с региональными властями
Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

 «Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

Политолог Кошкин сомневается, что заявления Макрона и Гуттериша помогут Ливии

Политолог Кошкин сомневается, что заявления Макрона и Гуттериша помогут Ливии

 Швыткин напомнил о провокациях «Белых каскок» в Сирии и призвал Совбез ООН принять меры

Швыткин напомнил о провокациях «Белых каскок» в Сирии и призвал Совбез ООН принять меры

18:30   30 Января 2020
Россия

Россияне считают телевизионные новости самыми достоверными

Россияне считают телевизионные новости самыми достоверными

Россияне назвали телевидение самым надежным источником новостей. 40 процентов россиян верят полученной из телевизора информации, согласно опросу фонда «Общественного мнения».

Согласно опросу, 14 процентов россиян всегда верят новостям по телевизору, в то время как 40 процентов иногда испытывают недоверие к полученной с экранов телевизора информации и 27 процентов респондентов часто сомневаются в новостях по телевидению.

При этом, четверть опрошенных респондентов (26%) готова отказаться от телевизора в пользу других источников новостей, но больше половины россиян (57%) намерены узнавать новости только по телевизору. 

Кроме телевидения, другими доверенными источниками новостей каждый пятый россиянин считает новостные интернет-порталы, в то время как восемь процентов опрошенных доверяют соцсетям и разговорам с друзьями. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #опрос #новости #общество #телевидение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...