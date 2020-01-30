Россияне считают телевизионные новости самыми достоверными

Россияне назвали телевидение самым надежным источником новостей. 40 процентов россиян верят полученной из телевизора информации, согласно опросу фонда «Общественного мнения».

Согласно опросу, 14 процентов россиян всегда верят новостям по телевизору, в то время как 40 процентов иногда испытывают недоверие к полученной с экранов телевизора информации и 27 процентов респондентов часто сомневаются в новостях по телевидению.

При этом, четверть опрошенных респондентов (26%) готова отказаться от телевизора в пользу других источников новостей, но больше половины россиян (57%) намерены узнавать новости только по телевизору.

Кроме телевидения, другими доверенными источниками новостей каждый пятый россиянин считает новостные интернет-порталы, в то время как восемь процентов опрошенных доверяют соцсетям и разговорам с друзьями.