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18:28   30 Января 2020
Россия

Экономический форум в РФ находится под угрозой отмены из-за коронавируса

Экономический форум в РФ находится под угрозой отмены из-за коронавируса

Экономический форум в Сочи, который планируется провести в середине февраля, может быть отменен из-за опасности распространения смертельного коронавируса. Об этом в четверг, 30 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным первого источника издания, пока нет точного решения об отмене или переносе мероприятия. Второй источник «Коммерсанта» заявил, что власти действительно отменили форум. Третий собеседник СМИ высказал ту же точку зрению и выразил недоумение. 

«Мы не понимаем причину отмены, поскольку на форум в Сочи никогда не приезжало большой делегации из Китая»,— добавил он.

31 декабря 2019 года власти Китая предупредили о вспышке пневмонии нового типа, источником которой оказался коронавирус 2019-nCoV. Очаг возбуждения, скорее всего, находился на рынке морепродуктов в городе Ухань.

Болезнь успела распространиться еще в 14 стран. По последним данным, вирусом в КНР заразились более восьми тысяч человек, погибли — 170. 

31 января премьер-министр Михаил Мишустин РФ поручил закрыть российско-китайскую границу на Дальнем Востоке в целях предотвращения заболевания на территории России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #экономический форум

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