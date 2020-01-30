Аксенов назвал дикой ситуацию с чиновницами, поздравившими блокадницу хлебом

Глава Крыма Сергей Аксенов считает дикой ситуацию с поздравлением керченских блокадников булками хлеба и потребовал уволить чиновников, имеющих к этому отношение.

Также Аксенов призвал «Единую Россию» исключить из партии депутатов, организовавших такое поздравление. Напомним, керченских блокадников поздравили местные чиновницы, пришедшие к ним в гости в шубах: они подарили пенсионерам по булке хлеба и вручили медали.

Руководство Горсовета Города Героя Керчь делится с ветеранами последним куском хлеба! Прославим дам на всю Россию! pic.twitter.com/7htx6Uoz4U — Шаталкин Игорь (@shatalkin) January 30, 2020

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что переговорил с главой Крыма по поводу произошедшего и заверил, что у Аксенова «жесткая позиция» по отношению к чиновникам, ответственным за инцидент. Председателя городского совета Керчи освободят от должности секретаря местного отделения партии, также Аксенов поставил вопрос об увольнении чиновницы с должности председателя горсовета.