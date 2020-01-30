Аксенов назвал дикой ситуацию с чиновницами, поздравившими блокадницу хлебом

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

 Путин призвал наладить взаимодействие федерального центра с региональными властями

Путин призвал наладить взаимодействие федерального центра с региональными властями
Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

 «Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

Политолог Кошкин сомневается, что заявления Макрона и Гуттериша помогут Ливии

Политолог Кошкин сомневается, что заявления Макрона и Гуттериша помогут Ливии

 Швыткин напомнил о провокациях «Белых каскок» в Сирии и призвал Совбез ООН принять меры

Швыткин напомнил о провокациях «Белых каскок» в Сирии и призвал Совбез ООН принять меры

Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

Путин заявил о необходимости улучшить местное самоуправление

 Путин призвал наладить взаимодействие федерального центра с региональными властями

Путин призвал наладить взаимодействие федерального центра с региональными властями
Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

 «Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

«Нафтогаз» еще не потратил полученные от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов

Политолог Кошкин сомневается, что заявления Макрона и Гуттериша помогут Ливии

Политолог Кошкин сомневается, что заявления Макрона и Гуттериша помогут Ливии

 Швыткин напомнил о провокациях «Белых каскок» в Сирии и призвал Совбез ООН принять меры

Швыткин напомнил о провокациях «Белых каскок» в Сирии и призвал Совбез ООН принять меры

18:11   30 Января 2020
Россия

Аксенов назвал дикой ситуацию с чиновницами, поздравившими блокадницу хлебом

Аксенов назвал дикой ситуацию с чиновницами, поздравившими блокадницу хлебом

Глава Крыма Сергей Аксенов считает дикой ситуацию с поздравлением керченских блокадников булками хлеба и потребовал уволить чиновников, имеющих к этому отношение.

Также Аксенов призвал «Единую Россию» исключить из партии депутатов, организовавших такое поздравление. Напомним, керченских блокадников поздравили местные чиновницы, пришедшие к ним в гости в шубах: они подарили пенсионерам по булке хлеба и вручили медали.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что переговорил с главой Крыма по поводу произошедшего и заверил, что у Аксенова «жесткая позиция» по отношению к чиновникам, ответственным за инцидент. Председателя городского совета Керчи освободят от должности секретаря местного отделения партии, также Аксенов поставил вопрос об увольнении чиновницы с должности председателя горсовета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...