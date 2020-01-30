Штабы Навального опустели из-за копеечных зарплат и вранья руководства

Куратор региональных штабов блогера Алексея Навального — Леонид Волков ищет кадры. Он уверяет, что люди необходимы для подготовки к стратегии голосования за любого кандидата, кроме «Единой России», на выборах в 2020 году.

Кадровое пополнение требуется в 14 штабах, в частности, ФБК нужны координаторы в Нижнем Новгороде, Челябинске, Калининграде и Калуге. Соискателя должны уметь общаться с людьми, не бояться сотрудников силовых ведомств, знать политическую повестку и обладать крепкими нервами.

Размер зарплаты работодатель обещает назвать по результатам собеседования. Большинство позиций пустуют с ноября, однако господин Волков уверяет, что региональная сеть растет.

Журналист-расследователь Олег Лурье убежден, что специалисты не идут работать в штабы Навального из-за низких зарплат.

«Там невыплаты, потому что все деньги уходят в карманы самого Навального, Волкова и иже с ними. Это путешествия, дорогие покупки, недвижимость и прочее. Денег нет в регионы, а за копейки естественно люди не пойдут работать. Я имею в виду менеджемент, организаторов, которым не принципиально [на кого] работать: Навального, «Справедливую Россию», «Единую Россию». Совершенно без разницы. Они наемники. Они не идут из-за того, что не платят деньги или платят минимальные», — говорит он.

Из отчета признанного в РФ иноагентом ФБК за 2016 год следует, что средняя зарплата сотрудника составляет 69 309 рублей. При этом за год Фонд якобы получил 45 миллионов рублей в качестве добровольных взносов.

Пожертвования, впрочем, не уберегли от закрытия половину штабов после президентских выборов 2018 года, в которых Навальный не смог участвовать из-за непогашенной судимости. Сразу после «президентской кампании» Волков заявил о реорганизации, свернув деятельность 40 отделений, в том числе в Астрахани, Сыктывкаре, Кургане, Курске.

Причиной закрытия стала нехватка средств. Недовольные задержками и невыплатами зарплат сотрудники целыми командами переходили в организацию «Открытая Россия» экс-владельца ЮКОС Михаила Ходорковского.

Теперь уже бывший координатор закрывшегося штаба в Архангельске Александр Песков жаловался журналистам на равнодушие федерального центра к финансовым проблемам региональных активистов.

«Мы освободили помещение штаба уже в конце марта, тогда же прекратилось всякое финансирование, зарплату не получаем полгода. На мероприятия собирались в заведениях, на несколько часов арендовали офисы... Но потеря информационных площадок, потеря связи с федеральным штабом уже не позволяла нам под эгидой кампании Навального реализовывать какие-то проекты», – сетовал Песков.

При этом сам блогер, судя по всему, не бедствовал. Пока рядовые активисты ждали заработанные деньги, Навальный катался на слонах в Таиланде, где он оставил в сумме около миллиона рублей. Автор канала «Честное слово» подсчитал, что только перелет в азиатскую страну обошелся блогеру в 200 тысяч рублей.