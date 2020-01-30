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18:00   30 Января 2020
Россия

Чиновниц, подаривших блокаднице батон хлеба, отстранят от должности

Чиновниц, подаривших блокаднице батон хлеба, отстранят от должности

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой уволить спикера керченского Горсовета Майю Хужину и ее замов от занимаемых должностей.

Решение об отстранении от должности чиновниц было принято в «Единой России» после того, как две муниципальных служащих в дорогих шубах навестили керченскую блокадницу с булкой хлеба в подарок, оправдавшись тем, что «дорог не подарок, а дорого внимание».

«Я переговорил с главой Крыма Сергеем Аксеновым. У него такая же жесткая позиция. «Единая Россия» должна освободить председателя городского совета Керчи от должности секретаря местного отделения партии. А губернатор, в свою очередь, будет инициировать отстранение ее от должности председателя горсовета», — заявил Хинштейн

Чиновниц, подаривших блокаднице батон хлеба, отстранят от должности

Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева в связи с «утратой доверия». Поводом послужила видеозапись, на которой Игнатьев вручает сотруднику МЧС ключи, высоко подняв вверх руку с ключами, чтобы тот подпрыгнул.

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Автор: Тимофей Булочкин
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