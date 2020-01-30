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18:01   30 Января 2020
Россия

Житель Волгограда зарезал 16-летнего актера из «Ералаша»

Житель Волгограда зарезал 16-летнего актера из «Ералаша»

Житель Волгограда убил 16-летнего актера из «Ералаша». Об этом в четверг, 30 января, сообщила «Комсомольская правда». 

Ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве студента колледжа, им оказался 20-летний местный житель. По данным правоохранителей, он ранил подростка ножом в шею. После молодой человек скрылся с места преступления.

Зачинщиком конфликта стал подозреваемый. Он толкнул проходившего мимо подстрока плечом. В ответ 16-летний парень сделал замечание и ударил его плечо. Началась драка, во время которой злоумышленник достал нож и ударил актера в шею. Пострадавшего попытались спасти прохожие, но он скончался. 

Как сообщает газета, подозреваемый неоднократно нарушал закон и привлекался за кражи, угрозу убийством и ножевые ранения. Он был задержан в квартире, когда пытался отстирать следы крови жертвы. Злоумышленник не оказывал сопротивления полиции и признал вину. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #ералаш

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