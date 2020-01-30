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17:38   30 Января 2020
Россия

Российских консулов во Франции не пускают к задержанному Виннику

Российских консулов во Франции не пускают к задержанному Виннику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона продолжит добиваться от Франции выдачи Александра Винника на родину.

Напомним, ранее Винника, обвиняемого США в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалют, экстрадировали из Греции во Францию. Захарова заявила, что к россиянину уже на протяжении трех дней не пускают консулов, что является давлением на обвиняемого со стороны французского суда и правоохранительных органов. По ее словам, МИД РФ не может принять «неконструктивную позицию» французской стороны, которая не предупредила консулов о прибытии Винника во Францию.

«Российская сторона продолжит добиваться от французских властей выдачи Винника в Россию», — заключила Захарова.

Более месяца назад Винник объявил голодовку, направленную против несправедливых действий европейского суда. С июля 2018 года россиянин находился в греческой тюрьме: экстрадиции обвиняемого требовали у Греции США, Франция и Россия.

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Автор: Тимофей Булочкин
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