Политолог Кошкин сомневается, что заявления Макрона и Гуттериша помогут Ливии

Анкару скорее всего не интересуют открытые боевые действия, хотя турецкий парламент решил ввести войска в Ливию. Об этом в комментарии «Слову и Делу» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«При этом Эрдоган готов садиться за стол переговоров, что он продемонстрировал и в Москве, и в Берлине», — добавил эксперт.

Ранее официальный представитель ЛНА Ахмад Аль-Мисмари сообщил, что Анкара продолжает направлять в Триполи сирийских боевиков и турецких военных. Генерал также напомнил о провокациях со стороны боевиков, которые обстреливают позиции Ливийской национальной армии.

По словам Кошкина, итоговый документ Берлинской конференции по Ливии позволяет Анкаре не только продолжать наращивать турецкий контингент в североафриканской стране, но и завозить туда боевиков. Такими действиями Турция последовательно отстаивает национальные интересы в регионе.

Это возмущает как генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, так и французского лидера Эммануэля Макрона. Однако это только риторика, которая характеризует некоторое отношение к ситуации, но на деле ничего не решает.