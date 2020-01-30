Новая активистка Ходорковского мечтает увести его от жены

Среди членов общественной организации «Открытая Россия» (признана в РФ нежелательной) появилась новая персона — активистка московского отделения Нина Лапина. В Сети тут же стали обсуждать, что девушка мечтает увести сбежавшего из России за границу олигарха Михаила Ходорковского из семьи, развести с женой и познакомить со своим маленьким сыном. Впервые информация об этом появилась в Telegram-канале «Люди и звери».

Ранее канал «Силовики» писал о том, что Лапина некоторое время нигде не работала, но при этом не бедствовала. В 2018 году девушка ездила по столице на Range Rover и проживала в элитной многоэтажке, в это время ее кандидатуру в муниципальные депутаты поддерживала «Открытая Россия», спонсируемая Ходорковским.

Авторы Telegram-каналов выяснили, что сейчас Лапина является помощницей Василия Дикарева, который входит в Совет депутатов муниципального округа Якиманка. Информацию об этом подтверждает и официальный сайт Совета.

В 2019 году Нина Лапина выступала на митинге, посвященном уборке снега в Москве. Реакция на речь девушки со стороны жителей столицы была ожидаемой, в соцсетях ее обвинили в недальновидности и посоветовали больше не заниматься общественно-политической жизнью.

Даже если с политикой у подруги Михаила Ходорковского не сложится, ей есть куда пойти. До того, как начать работу на беглого олигарха, Лапина занималась наращиванием ресниц, сообщает Nation News.